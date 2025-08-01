В Самарской области судят топ-менеджера «АвтоВазБанка» Юрия Фролова за аферу

В прошлом Николай Таран занимал пост генерального директора и являлся единственным собственником ООО «Росскат-Капитал». Эта компания, в свою очередь, входит в число основателей завода «Росскат», который с 2021 года находится в стадии банкротства. Кроме того, Таран инвестировал средства в возведение жилого комплекса «Город мира» в Самаре.