В Самарской области судят топ-менеджера «АвтоВазБанка» Юрия Фролова за аферу

В Самарской области продолжается расследование крупной финансовой аферы, связанной с «АвтоВазБанком». Одним из фигурантов дела стал топ-менеджер банка Юрий Фролов, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. В ближайшее время он предстанет перед судом.
По данным следствия, к реализации схемы могли быть причастны еще два руководителя банка: председатель совета директоров Николай Таран и президент Елена Касымова. Следствие полагает, что они совместно организовали выдачу более 30 кредитов организациям, связанным с ними. Сумма невозвратных займов, по оценкам, превысила 1,5 миллиарда рублей.
В прошлом Николай Таран занимал пост генерального директора и являлся единственным собственником ООО «Росскат-Капитал». Эта компания, в свою очередь, входит в число основателей завода «Росскат», который с 2021 года находится в стадии банкротства. Кроме того, Таран инвестировал средства в возведение жилого комплекса «Город мира» в Самаре.
В 2018 году он оказывал спонсорскую поддержку предвыборной кампании Дмитрия Азарова, занимавшего тогда должность губернатора, и был удостоен региональной награды «За труд во благо земли Самарской». В собственности у Тарана также находился торгово-офисный центр «Вертикаль».