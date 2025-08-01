В Воронежской области зарплаты выросли на 20% за год

Наиболее высокие темпы роста заработной платы наблюдаются в сфере информации и связи, где оплата труда в мае в 1,6 раза превысила среднеобластной уровень. Значительное превышение показателя также зафиксировано у работников, занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 49,7%), электрического оборудования (на 29,7%), а также в финансовой и страховой деятельности (на 27,5%). Примечательно, что заработная плата работников сельского хозяйства составила 110,5% от средней по области.