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Доллар вновь продолжил расти в Казахстане

После снижения курса из-за вмешательства Национального банка РК, доллар США вновь постепенно крепнет к тенге. Но теперь этот процесс стал более спокойным. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Валютные торги на бирже KASE в конце текущей недели проходят относительно спокойно. Так, на 15:30 биржевые курсы валют изменились следующим образом:

  • доллар — прибавил 2,52 тенге и вырос до 543,24 тенге по средневзвешенному курсу;
  • евро — подорожал на 3,68 тенге и достиг отметки в 621,46 тенге.

Как сообщает Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала «Комментарий», рынок продолжает ставить на ослабление тенге. При этом интервенций Нацбанка РК не зафиксировано, а игроки на бирже явно тестируют предел терпимости регулятора.

Курс доллара в обменниках Согласно данным сервиса Kurs.kz, на 15:30 часов 1 августа обменные пункты выставили следующие цены за доллар США:

  • Астана: покупка — от 540 до 542 тенге, продажа — от 546 до 549 тенге;
  • Алматы: покупка — от 539 до 544 тенге, продажа — от 543,5 до 547 тенге;
  • Шымкент: покупка — от 541 до 543 тенге, продажа — от 544 до 549 тенге.

Изменились и курсы евро в обменниках:

  • Астана: покупка — от 617 до 619 тенге, продажа — от 627 до 629 тенге;
  • Алматы: покупка — от 614 до 620 тенге, продажа — от 623 до 629 тенге;
  • Шымкент: покупка — от 615 до 620 тенге, продажа — от 621 до 627 тенге.