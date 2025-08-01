Доллар вновь продолжил расти в Казахстане

Валютные торги на бирже KASE в конце текущей недели проходят относительно спокойно. Так, на 15:30 биржевые курсы валют изменились следующим образом:
- доллар — прибавил 2,52 тенге и вырос до 543,24 тенге по средневзвешенному курсу;
- евро — подорожал на 3,68 тенге и достиг отметки в 621,46 тенге.
Как сообщает Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала «Комментарий», рынок продолжает ставить на ослабление тенге. При этом интервенций Нацбанка РК не зафиксировано, а игроки на бирже явно тестируют предел терпимости регулятора.
Курс доллара в обменниках Согласно данным сервиса Kurs.kz, на 15:30 часов 1 августа обменные пункты выставили следующие цены за доллар США:
- Астана: покупка — от 540 до 542 тенге, продажа — от 546 до 549 тенге;
- Алматы: покупка — от 539 до 544 тенге, продажа — от 543,5 до 547 тенге;
- Шымкент: покупка — от 541 до 543 тенге, продажа — от 544 до 549 тенге.
Изменились и курсы евро в обменниках:
- Астана: покупка — от 617 до 619 тенге, продажа — от 627 до 629 тенге;
- Алматы: покупка — от 614 до 620 тенге, продажа — от 623 до 629 тенге;
- Шымкент: покупка — от 615 до 620 тенге, продажа — от 621 до 627 тенге.