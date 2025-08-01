Инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 11,8%

Продовольственные товары за год подорожали на 11,2% (месяцем ранее — 10,6%), непродовольственные — на 9,5% (против 9,4%). Услуги выросли в цене на 14,9% (против 16,1%).
Среди регионов самый высокий уровень годовой инфляции зафиксирован в Карагандинской области — 13,8%, в Алматы — 13,2%, а также в области Абай и Акмолинской области — по 12,4%. Выше среднего рост цен также был в Астане — 12,3%.
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (4,4 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта), здравоохранение (1,4 процентных пункта).
Среди услуг за год значительнее всего подорожала холодная вода — на 96,1%, а также водоотведение — на 34,6%. Из продуктов значительнее всего выросли цены на масла и жиры — 20,3%, фрукты и овощи — 19,4%, мясо и мясные продукты — 13,2%. Из непродовольственных товаров — обувь (11,6%) и одежду (9,8%).