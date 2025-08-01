Инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 11,8%

Среди услуг за год значительнее всего подорожала холодная вода — на 96,1%, а также водоотведение — на 34,6%. Из продуктов значительнее всего выросли цены на масла и жиры — 20,3%, фрукты и овощи — 19,4%, мясо и мясные продукты — 13,2%. Из непродовольственных товаров — обувь (11,6%) и одежду (9,8%).