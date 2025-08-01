Заморозки тарифов на ЖКУ в Нижегородской области не будет

Коммунистическая партия области выступила с инициативой введения моратория на рост тарифов и уменьшения максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ от дохода семьи. Однако, большинство парламентариев это предложение не поддержали.
В региональном отделении КПРФ отметили, что с 2023 года тарифы на ЖКУ растут быстрее инфляции, а к 2028 году ожидается их увеличение еще почти на 40%, что негативно сказывается на социально незащищенных слоях населения, лишая их возможности получать льготы из-за растущей задолженности. Депутат регионального отделения партии Роман Кабешев предложил снизить максимально допустимую долю расходов на оплату ЖКУ с 22% до 10−15% от общего дохода семьи.
Председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов выразил противоположную точку зрения. Он указал на то, что установленный показатель в 22% соответствует федеральным стандартам и применяется в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Снижение этого показателя приведет к значительному увеличению числа получателей субсидий и, соответственно, к росту бюджетных расходов. По его словам, если в текущем году на компенсации планируется выделить более 87 миллионов рублей, то при снижении порога до 10% потребуется уже почти 3 миллиарда рублей ежегодно. Индексация тарифов обусловлена инфляцией, изменением цен на энергоресурсы, запчасти, оборудование и ростом минимального размера оплаты труда. При этом в Нижегородской области проводится политика сдерживания тарифов, отметил Беспалов.
В ходе голосования инициативу коммунистов поддержали 11 депутатов, 28 проголосовали против, и один воздержался. В результате Законодательное собрание отклонило предложение.