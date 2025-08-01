Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 1 августа

Доллар подорожал на Br0,0013 — его курс равен Br2,9948 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0008 и составил Br4,1074 за 10 юаней.
Курс российского рубля поднялся на Br0,0014 и составил Br3,6882 за 100 российских рублей.
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар, юань, российский рубль поднялись в цене на торгах 1 августа. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0013 — его курс равен Br2,9948 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0008 и составил Br4,1074 за 10 юаней.
Курс российского рубля поднялся на Br0,0014 и составил Br3,6882 за 100 российских рублей.