В Молдове снижены тарифы на электроэнергию с первого августа

Тариф на электроэнергию в Молдове вырос третьего января 2025 года. Для клиентов Premier Energy он составлял 4,1 лея за кВт/ч, а для тех, кто обслуживается FEE Nord, — 4,68 лея за кВт/ч. По решению кабмина с марта первые 110 кВт/ч потребленной электроэнергии тарифицировались по старой цене, независимо от того, получает ли домохозяйство компенсацию или нет. Стоимость потребленного электричества, превышающее объем в 110 кВт/ч, рассчитывалась по обновленной цене.