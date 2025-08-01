В Молдове снижены тарифы на электроэнергию с первого августа

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Новые тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей вступили в силу в Молдове с первого августа в соответствии с решением Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Так, для потребителей, проживающих в центре и на юге страны, тариф снизился на 51 бан и составляет 3 лея 59 банов за кВт/ч (без НДС), уточнил поставщик электричества в эти регионы, компания Premier Energy.
В компании FEE-Nord, операторе электросетей на севере Молдовы, напомнили, что утвержденный НАРЭ тариф составляет 4 лея за кВт/ч, что на 68 банов меньше действовавшего ранее.
Новые, более низкие тарифы на электроэнергию для конечных потребителей были утверждены НАРЭ на заседании во вторник.
Ранее премьер-министр Дорин Речан заявил, что снижение тарифов стало возможным в результате более выгодных закупок, осуществляемых госпредприятием Energocom, и увеличения доли возобновляемых источников электроэнергии в структуре потребления.
При этом в начале июня министр энергетики Дорин Жунгиету заявлял, что до осени тарифы на электроэнергию и газ не изменятся. По его словам, «некоторые снижения» могут последовать осенью, с уточнением закупочной цены на газ.
Тариф на электроэнергию в Молдове вырос третьего января 2025 года. Для клиентов Premier Energy он составлял 4,1 лея за кВт/ч, а для тех, кто обслуживается FEE Nord, — 4,68 лея за кВт/ч. По решению кабмина с марта первые 110 кВт/ч потребленной электроэнергии тарифицировались по старой цене, независимо от того, получает ли домохозяйство компенсацию или нет. Стоимость потребленного электричества, превышающее объем в 110 кВт/ч, рассчитывалась по обновленной цене.