В Самарской области подготовили план экономического роста до 2036 года

1 августа на базе Самарского университета состоялась стратегическая сессия, посвящённая экономическому развитию Самарской области на долгосрочную перспективу. Мероприятие организовано региональным Министерством экономического развития и инвестиций. В работе приняли участие более 130 экспертов, включая представителей власти, бизнеса, институтов развития, а также общественных и деловых объединений.
Основная цель сессии — разработка предложений, которые войдут в проект стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года. Эта работа ведётся в рамках задач, поставленных губернатором области.
После пленарного заседания участники продолжили работу в тематических секциях, охватывающих ключевые направления экономики: инвестиции, экспорт, предпринимательство и инновации. В ходе обсуждений были выявлены проблемные точки и предложены практические решения, направленные на повышение деловой активности и создание благоприятных условий для бизнеса.
Обсуждение вопросов велось с участием представителей контролирующих и надзорных органов, что позволило сформировать комплексные инициативы по совершенствованию механизмов регулирования, включая сферу госзакупок и надзорной деятельности. Предложения, выработанные в ходе сессии, будут учтены при разработке региональной стратегии.
Жители Самарской области могут внести свой вклад в развитие региона. Свои идеи можно направить через специальный раздел на сайте Минэкономразвития.
Также для инвесторов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов окажут содействие в выборе площадки, подборе мер поддержки и быстром запуске инвестпроекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.