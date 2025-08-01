Госдолг Казахстана достиг 33,5 трлн тенге — больше, чем в Нацфонде

Таким образом, госдолг Казахстана впервые превысил размер Нацфонда. На 1 июля он достигал 32,8 трлн тенге.
Государственный долг делится на:
- долг правительства — 32,19 трлн тенге;
- долг акиматов — 2,3 трлн тенге.
Долг правительства бывает внутренним и внешним. Внутренний представлен в основном государственными казначейскими обязательствами и составляет 23,7 трлн тенге ($45,7 млрд).
Внешний распределен следующим образом:
- еврооблигации — 4,4 трлн тенге ($8,4 млрд);
- Международный банк реконструкции и развития — 1,95 трлн тенге ($3,7 млрд);
- Азиатский банк развития — 794,1 млрд тенге ($1,5 млрд);
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — 478 млрд тенге ($918 млн);
- государственные ценные бумаги, размещенные на российском рынке — 397,8 млрд тенге ($764 млн).
Гарантированный государством долг составляет 2,1 трлн тенге, долг по поручительствам государства — 20,6 млрд тенге.
В середине июня министр финансов Мади Такиев заявлял, что на 1 апреля государственный долг составил 31,9 трлн тенге, или 21% к ВВП.