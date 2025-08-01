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Госдолг Казахстана достиг 33,5 трлн тенге — больше, чем в Нацфонде

Госдолг Казахстана на 1 июля превысил 33,53 трлн тенге или $64,4 млн, следует из статистики Минфина. Это на 5,3% больше, чем в начале года, когда показатель составлял 31,83 трлн тенге.

Таким образом, госдолг Казахстана впервые превысил размер Нацфонда. На 1 июля он достигал 32,8 трлн тенге.

Государственный долг делится на:

  • долг правительства — 32,19 трлн тенге;
  • долг акиматов — 2,3 трлн тенге.

Долг правительства бывает внутренним и внешним. Внутренний представлен в основном государственными казначейскими обязательствами и составляет 23,7 трлн тенге ($45,7 млрд).

Внешний распределен следующим образом:

  • еврооблигации — 4,4 трлн тенге ($8,4 млрд);
  • Международный банк реконструкции и развития — 1,95 трлн тенге ($3,7 млрд);
  • Азиатский банк развития — 794,1 млрд тенге ($1,5 млрд);
  • Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — 478 млрд тенге ($918 млн);
  • государственные ценные бумаги, размещенные на российском рынке — 397,8 млрд тенге ($764 млн).

Гарантированный государством долг составляет 2,1 трлн тенге, долг по поручительствам государства — 20,6 млрд тенге.

В середине июня министр финансов Мади Такиев заявлял, что на 1 апреля государственный долг составил 31,9 трлн тенге, или 21% к ВВП.