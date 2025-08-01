Яхты, самолеты, дорогие сигары: как будут платить налоги богатые люди в Казахстане

«Расчет стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения физических лиц осуществляется НАО “ГК “Правительство для граждан”. При этом стоимость, определяемая НАО, как правило, существенно ниже рыночной. Кроме того, при оценке жилых и дачных объектов используется коэффициент роскоши, равный единице. Местные представительные органы (маслихаты) вправе увеличить данный коэффициент не более чем на 50%, в зависимости от категории жилья”, — подчеркнули в КГД,