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Регулятор энергорынка лишил «Молдовагаз» лицензии

НАРЭ Молдавии отозвало у «Молдовагаза» лицензию на поставки.

КИШИНЕВ, 1 авг — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии отзывает у компании «Молдовагаз» лицензию на поставку природного газа, заседание по этому вопросу пройдет 4 августа, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

НАРЭ в мае назначило местную компанию «Энергоком» поставщиком газа в республике на тот случай, если «Молдовагаз» не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно — не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании «Молдоватрансгаз» до 31 июля 2025 года.

«Молдовагаз» не уведомила агентство о выполнении условий по функциональному, управленческому и юридическому разделению от других видов деятельности в газовом секторе до истечения срока 31 июля 2025 года. Начиная с 01.08.2025, НАРЭ имеет право отозвать лицензию серии АС № 001402 от 06.11.2018, выданную АО «Молдовагаз» для деятельности по поставке природного газа", — говорится в заявлении ведомства.

«Вместо “Молдовагаз” функции поставщика с обязательствами по оказанию публичных услуг для определенных категорий потребителей будет выполнять АО “Энергоком”. Совет по администрированию НАРЭ рассмотрит 4 августа окончательное решение об отзыве лицензии у “Молдовагаз” и передаче полномочий “Энергокому”, — добавляется там.

Передача функций от «Молдовагаз» к «Энергокому» должна завершиться до 1 сентября без ущерба для потребителей. Регулятор энергорынка заверил, что смена поставщика не повлияет на газоснабжение республики.

«Газпром» владеет 50% акций «Молдовагаз», правительство Молдавии контролирует 35,33% компании. Требования о разделении газовой деятельности введены в рамках либерализации энергорынка по европейским стандартам.

В середине июня парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 миллионов евро для закупки газа, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госкомпании Energocom. В июле премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании «Молдовагаз» займется госкомпания Energocom.

Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского «Трансгаза», 25% — у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт.

Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии «Действие и солидарность» не поддержало подобную инициативу.

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