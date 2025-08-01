Россия стала владельцем 67,25 процента акций «Южуралзолота»

«Южуралзолото» — четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах — Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.