Россия стала владельцем 67,25 процента акций «Южуралзолота»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Около 67,25% акций «Южуралзолота» (ЮГК) перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля, следует из отчетности компании.
«К существенным событиям после отчетной даты… компания относит факт смены основного акционера на основании решения Советского районного суда г. Челябинска от 11 июля 2025 года. С 15 июля 2025 года 67,2489% акций принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в документах ЮГК.
Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% у «ААА Управление Капиталом», входящего в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Учредителем ООО «Управляющая компания ЮГК» (УК ЮГК) с 15 июля стала Российская Федерация. Позже исполняющим полномочия президента УК ЮГК была назначена Лариса Ивлева вместо Струкова, который отстранен от должности по решению Советского районного суда Челябинска.
«Южуралзолото» — четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах — Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.