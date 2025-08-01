Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индекс Мосбиржи рухнул после угроз Трампа России ядерными подлодками

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) 1 августа резко снизился после сообщения президента США Дональда Трампа о размещении двух ядерных подводных лодок. По данным торговой площадки, индекс опустился до отметки 2720,57 пункта, что является его минимальным значением за сессию.

Индекс Мосбиржи опустился до 2720,57 пункта после слов Трампа.

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) 1 августа резко снизился после сообщения президента США Дональда Трампа о размещении двух ядерных подводных лодок. По данным торговой площадки, индекс опустился до отметки 2720,57 пункта, что является его минимальным значением за сессию.

«IMOEX2 — 2 720,57 (-0,42%). Время расчета 20:31 по мск», — следует из данных торгов. Информация размещена на официальном сайте Мосбиржи.

Ранее Трамп сообщил, что в ответ на провокационные заявления зампреда Собеза РФ Дмитрия Медведева поручил разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах. По его словам, этот шаг предпринят на случай, если безответственные высказывания российского политика окажутся не просто словами. Подробнее о конфликте Трампа и Медведева — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше