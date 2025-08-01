Индекс Мосбиржи рухнул после угроз Трампа России ядерными подлодками

Ранее Трамп сообщил, что в ответ на провокационные заявления зампреда Собеза РФ Дмитрия Медведева поручил разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах. По его словам, этот шаг предпринят на случай, если безответственные высказывания российского политика окажутся не просто словами. Подробнее о конфликте Трампа и Медведева — в материале URA.RU.