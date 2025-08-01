Индекс Мосбиржи рухнул после угроз Трампа России ядерными подлодками

Индекс Мосбиржи опустился до 2720,57 пункта после слов Трампа.
Индекс Мосбиржи (IMOEX2) 1 августа резко снизился после сообщения президента США Дональда Трампа о размещении двух ядерных подводных лодок. По данным торговой площадки, индекс опустился до отметки 2720,57 пункта, что является его минимальным значением за сессию.
«IMOEX2 — 2 720,57 (-0,42%). Время расчета 20:31 по мск», — следует из данных торгов. Информация размещена на официальном сайте Мосбиржи.
Ранее Трамп сообщил, что в ответ на провокационные заявления зампреда Собеза РФ Дмитрия Медведева поручил разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах. По его словам, этот шаг предпринят на случай, если безответственные высказывания российского политика окажутся не просто словами. Подробнее о конфликте Трампа и Медведева — в материале URA.RU.