В Минэнерго рассказали о ценах на бензин в России

Рост цен на бензин на российских автозаправочных станциях необходимо удерживать на уровне инфляции, несмотря на возможные временные колебания. Такую цель правительства РФ озвучило ТАСС Министерство энергетики страны.
Уточняется, что для этого используются инструменты налогового, таможенного и административного регулирования.
«цель — удержание роста розничный цен на нефтепродукты темпами, близкими к инфляции. Эта цель на протяжении многих лет успешно достигается», — сообщили в Минэнерго.
В ведомстве также отметили, что и розничные, и средние и по отдельным компаниям и регионам цены временами отклоняются от общестрановой инфляции, опережая или отставая от нее.
В Министерстве энергетики подчеркнули, что в отношении цен на нефтепродукты в России отсутствует прямое государственное регулирование, однако ведомство внимательно анализирует динамику.
«Рост цен на бензин на АЗС действительно наблюдается, однако его темпы остаются в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике», — заключили в Минэнерго.
28 июля правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина — он будет действовать до 31 августа. Уточнялось, что ограничения затронут непосредственных производителей нефтепродуктов.
В кабинете министров отмечали, что это необходимо для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ.