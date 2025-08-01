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В Минфине объяснили задержку выплаты софинансирования по накоплениям граждан

Минфин работает над выделением средств на ПДС.

Источник: Комсомольская правда

В Минфине объяснили, почему задерживаются выплаты софинансирования по накоплениям граждан. В ведомстве заявили, что деньги поступят на счета граждан до конца сентября 2025 года. Информация об этом содержится на официальном Telegram-канале ведомства.

«Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предусматривает государственное софинансирование взносов граждан на 2025 год. В настоящее время ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета на осуществление софинансирования. Денежные средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года», — говорится в сообщении от ведомства.

При этом в Минфине подчеркнули, что расчет в отношении граждан, которые участвуют в ПДС, произведен, а деньги уже скоро начнут поступать на их счета.

Ранее KP.RU сообщил об увеличении пенсии в августе. В Совфеде напомнили, что определенные категории граждан могут рассчитывать на прибавку.