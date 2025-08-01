Банк развития и Минтруда актуализируют механизмы поддержки социального предпринимательства

«Мы постоянно актуализируем наши продукты под потребности экономики страны. Поэтому наша задача сегодня — консолидировать идеи и предложения бизнеса, который занят в такой важной для республики сфере, чтобы в последующем усовершенствовать модели финансовой поддержки для его интенсивного развития. Это обеспечит качественное оказание услуг населению не только действующими пансионатами, но и будет способствовать появлению новых учреждений», — сказал руководитель банка.