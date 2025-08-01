Банк развития и Минтруда актуализируют механизмы поддержки социального предпринимательства

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития и Министерство труда и социальной защиты актуализируют механизмы поддержки социального предпринимательства, сообщили БЕЛТА в банке.
С фокусом на экспортные и социальные инициативы прошла завершающая неделя июля в Банке развития. Председатель правления Сергей Столярчук встретился с руководителями диппредставительств Беларуси и рассказал им об эффективных инструментах поддержки экспорта и реализации инвестиционных проектов, позже провел предметные переговоры с одним из крупнейших российских ретейлеров для масштабирования присутствия белорусской продукции на емком рынке соседней страны.
Если эти мероприятия были посвящены масштабным трансграничным проектам, то 1 августа — не менее важному социальному сектору. В стенах банка состоялась встреча руководства финансового института и Министерства труда и социальной защиты с представителями бизнеса в сфере социальных услуг с проживанием.
Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко отметила, что в настоящее время у населения существует потребность в пансионатах с качественным обслуживанием людей, нуждающихся в круглосуточной помощи. Государство не является монополистом в этой сфере и заинтересовано в том, чтобы данное направление активно развивалось и бизнесом.
Социальные услуги с проживанием предоставляют как государственные пансионаты, так и субъекты хозяйствования частной формы собственности. Несмотря на то, что такая деятельность не связана с производством и жесткой конкуренцией, совершенствование процессов для оказания качественных услуг критически важно.
Сергей Столярчук отметил, что наряду с реализацией крупных инвестиционных и экспортных проектов Банк развития оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе осуществляет финансирование социального предпринимательства. Для этого в экосистеме банка созданы необходимые условия: от специального кредитного продукта до гарантийного механизма.
«Мы постоянно актуализируем наши продукты под потребности экономики страны. Поэтому наша задача сегодня — консолидировать идеи и предложения бизнеса, который занят в такой важной для республики сфере, чтобы в последующем усовершенствовать модели финансовой поддержки для его интенсивного развития. Это обеспечит качественное оказание услуг населению не только действующими пансионатами, но и будет способствовать появлению новых учреждений», — сказал руководитель банка.
В ходе диалога участники подробно обсудили существующие инструменты финансовой поддержки, определили критерии для возможной актуализации действующих кредитных продуктов, а также договорились о продолжении взаимодействия в части создания комфортных условий для качественной деятельности социальных пансионатов. -0-