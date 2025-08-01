В «Великом камне» зарегистрированы три новых резидента

Компания с белорусским капиталом «Белосинж» намерена организовать в «Великом камне» полный цикл производства металлоконструкций и опор для воздушных линий электропередачи, элементов корпусов и комплектующих для судостроения, а также узлов и агрегатов для машиностроения.

