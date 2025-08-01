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В «Великом камне» зарегистрированы три новых резидента

Компания с белорусским капиталом «Белосинж» намерена организовать в «Великом камне» полный цикл производства металлоконструкций и опор для воздушных линий электропередачи, элементов корпусов и комплектующих для судостроения, а также узлов и агрегатов для машиностроения.

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В «Великом камне» зарегистрированы три новых резидента, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

Компания с белорусским капиталом «Белосинж» намерена организовать в «Великом камне» полный цикл производства металлоконструкций и опор для воздушных линий электропередачи, элементов корпусов и комплектующих для судостроения, а также узлов и агрегатов для машиностроения.

Совместное белорусско-российское предприятие «Эластотэк» планирует создать в индустриальном парке производство широкого ассортимента полимерных изделий для промышленного и потребительского секторов.

Резидент с китайским капиталом «Бел Денаир» будет осуществлять проектирование и выпуск компрессоров и генераторов для промышленного применения. -0-