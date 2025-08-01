Конкурс инвестпроектов малого и среднего бизнеса проходит в Беларуси

Поддержку окажут в целях возведения, реконструкции, модернизации, ремонта капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, проведения ремонтно-реставрационных работ и монтажа всех видов оборудования. А также для приобретения зданий, изолированных помещений, машин и оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, инструментов, комплектующих, сырья, материалов, программного обеспечения, товаров (работ, услуг).