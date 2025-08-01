Национализация ЮГК: арест счетов главы СК региона, шахта встала, акции рухнули

Под изъятие попали все ценные бумаги, находящиеся в собственности Струкова, включая полный пакет акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), а также 100-процентная доля в ООО «Управляющая компания ЮГК». Таким образом суд в Челябинске передал государству четыре актива «Южуралзолота». Кроме того, аресту подверглось имущество дочерей бизнесмена — Александры и Евгении, а также топ-менеджеров компаний, аффилированных с ЮГК. Капитализация предприятия на тот момент превышала 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей.