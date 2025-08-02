Нацбанк обнародовал курс евро и курс доллара на 2 августа

В Национальном банке назвали курсы валют на 2 августа, субботу. Так курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены на выходные.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 2 августа, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9935 белорусского рубля, 1 евро — 3,4231 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6868 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 1 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились в субботу, 2 августа.
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