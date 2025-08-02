СМИ: Сделка с Трампом грозит Европе провалом и может ударить по экономике

В частности, подчеркивается, что ЕС обязался ежегодно расходовать по 250 миллиардов евро. Однако даже при условии закупки Европой 100% сжиженного природного газа в США, его стоимость окажется существенно ниже обозначенной суммы. Это означает, что для выполнения соглашения европейцам придется либо платить за американский газ по искусственно завышенной цене, либо приобретать значительно большие объемы, чем они в состоянии потребить. В связи с этим в Германии задаются вопросом, не были ли даны Вашингтону избыточные обещания.