ЕС намерен предпринять меры против российской экономики, однако рискует причинить ущерб собственным интересам, пишет немецкая журналистка Стефани Мунк, анализируя недавнюю договоренность между Брюсселем и Вашингтоном в энергетической отрасли.
Ранее президент США Дональд Трамп заключил с Евросоюзом тарифную договоренность. В ее рамках пошлины на европейские товары снижены до 15% вместо изначально предполагавшихся 30%. Взамен европейская сторона обязалась закупать значительные объемы американского топлива в предстоящие годы. Отмечается, что эта сделка преподносится как ощутимый удар по экономике России.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала американской стороне, что в течение последующих трех лет на приобретение энергоносителей в США будет выделено 750 миллиардов евро. По ее словам, это позволит целиком заместить российские поставки нефти, газа и ядерного топлива. Однако многие специалисты в Германии не разделяют подобного оптимизма и предостерегают, что от подобной политики может потерпеть ущерб сам Европейский Союз.
Эксперты высказывают серьезные сомнения в способности данной договоренности нанести действительный вред российской экономике. Существует убежденность, что Россия сумеет найти новых потребителей для своих энергоресурсов на альтернативных рынках и продолжит извлекать стабильную прибыль от их реализации. Одновременно возникают серьезные вопросы относительно возможности самого Евросоюза выполнить взятые обязательства.
В частности, подчеркивается, что ЕС обязался ежегодно расходовать по 250 миллиардов евро. Однако даже при условии закупки Европой 100% сжиженного природного газа в США, его стоимость окажется существенно ниже обозначенной суммы. Это означает, что для выполнения соглашения европейцам придется либо платить за американский газ по искусственно завышенной цене, либо приобретать значительно большие объемы, чем они в состоянии потребить. В связи с этим в Германии задаются вопросом, не были ли даны Вашингтону избыточные обещания.
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