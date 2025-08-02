Гражданам РФ сообщили об увеличении накопительной пенсии

Процент индексации окажется выше, чем в прошлом году: накопительные пенсии проиндексированы на 10,98 процента (в сравнении с 7 процентами в 2024), срочные пенсионные выплаты — на 11,32 процента (против 6,92 процента), уточнили в Социальном фонде.