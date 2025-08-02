Гражданам РФ сообщили об увеличении накопительной пенсии

Накопительные пенсии россиян с 1 августа возросли на 10,98 процента вследствие эффективного вложения средств пенсионных накоплений управляющими компаниями. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.
Процент индексации окажется выше, чем в прошлом году: накопительные пенсии проиндексированы на 10,98 процента (в сравнении с 7 процентами в 2024), срочные пенсионные выплаты — на 11,32 процента (против 6,92 процента), уточнили в Социальном фонде.
Отмечается, что для перерасчета не потребуется подачи заявлений.
Ранее сообщалось, что наиболее высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края и Магаданской области. Размер пенсии в Чукотском автономном округе благодаря северным надбавкам достигает 38 658,45 рублей, в Камчатском крае — 34 460,74 рублей, Магаданской области — 34 253,16 рублей.
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