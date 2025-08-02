Стоит ли ждать роста цен на яйца в Красноярском крае

В Министерстве сельского хозяйства Красноярского края о проблеме знают и сейчас прорабатывают пути ее решения, однако отмечают: такая ситуация сейчас по всей России. В 2023 году цена десятка яиц взлетела до 170 рублей. Тогда это объясняли повышением цен на горюче-смазочные материалы, корма, ветеринарные препараты и оборудование у фермеров. Яков Энгель вспоминает, что в том году и антимонопольщики, и прокуратура требовали каждую неделю отчитываться о производстве и ценах, однако когда цена упала — о фермерах все подзабыли.