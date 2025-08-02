Стоит ли ждать роста цен на яйца в Красноярском крае

В Красноярском крае закрывается одна из четырех птицефабрик — Налобинская. Производитель жалуется на копеечные закупочные цены, которые в 2,5 раза ниже стоимости производства. А жители устраивают драки в очередях за дармовыми курицами-несушками, давя последних. Что сейчас происходит на рынке и стоит ли ждать взрыва цен осенью — в материале krsk.aif.ru.
Минус один.
О грядущем закрытии Налобинской птицефабрики стало известно в конце прошлой недели, причем не самым заурядным способом. К цехам выстроилась вереница автомобилей: желающие узнали о бесплатной раздаче кур-несушек, которых будут раздавать до начала августа. Директор птицефабрики Яков Энгель объяснил корреспонденту krsk.aif.ru, что раздать птиц обойдется дешевле, чем пустить их под нож, да и такая акция поможет привлечь внимание к сложившейся в регионе проблеме.
По словам предпринимателя, закупочная цена десятка яиц составляет всего 25 рублей, а производство этого же самого десятка стоит 65 рублей. Такая ситуация сохраняется на протяжении четырех месяцев, притом что полтора месяца назад предприятие купило за 200 млн рублей конвейерное голландское оборудование, за которое еще предстоит выплачивать кредиты.
В очереди за бесплатными курицами люди устраивают драки, сообщила председатель Совета депутатов Рыбинского района Ольга Миллер: «Алчность подавляет мораль и разум. В очереди за бесплатными курами уже случались драки, причём между разными полами и возрастами. Любовь к халяве живёт во всех слоях общества. Представители очень известной фамилии нашего города, люди далеко не бедные, любыми путями пытались без очереди набрать бесплатных куриц. Халявы хотелось, а стоять в очереди и светиться — нет. В итоге взяли сотни. Куры подавили друг друга и задохнулись. Живыми до нового места жительства доехали единицы», — сообщила Ольга Miller.
Не только в крае.
В Министерстве сельского хозяйства Красноярского края о проблеме знают и сейчас прорабатывают пути ее решения, однако отмечают: такая ситуация сейчас по всей России. В 2023 году цена десятка яиц взлетела до 170 рублей. Тогда это объясняли повышением цен на горюче-смазочные материалы, корма, ветеринарные препараты и оборудование у фермеров. Яков Энгель вспоминает, что в том году и антимонопольщики, и прокуратура требовали каждую неделю отчитываться о производстве и ценах, однако когда цена упала — о фермерах все подзабыли.
В 2024 году Россия нарастила импорт куриных яиц в 1,6 раза. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор, основными поставщиками стали Республика Беларусь, Турция и Азербайджан. В том числе импорт яиц из Белоруссии по итогам прошлого года вырос на 39%, до 710,5 млн штук, из Азербайджана — в 40,6 раза, до 48,7 млн, из Турции импорт составил 44,3 млн. Энгель не исключает, что с помощью импортной продукции выдавливают местных производителей, чтобы создать условия для монополии.
Так стоит ли ждать роста цен?
Управляющая другой птицефабрики, «Бархатово», Ульяна Кузнецова отметила, что в прошлом году производители увеличили мощности и перенасытили рынок собственной продукцией. Летом же спрос на куриные яйца всегда снижается: детсады и школы уходят на летние каникулы. Из-за этого и производители вынуждены снижать отпускные цены, зачастую ниже себестоимости продукции.
С ней согласна директор института управления, экономики и природопользования СФУ Евгения Бухарова: «Рынок сейчас действительно перенасыщен как местным продуктом, так и импортом, поэтому дефицит образца 2023 года нам не грозит. Повышение цен, скорее всего, произойдет на фоне общих инфляционных процессов», — рассказала Евгения Бухарова.