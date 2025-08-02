Добыча золота выросла в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за первые шесть месяцев 2025 года было добыто более 14,2 тыс. кг золота, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Горнодобывающая отрасль является одной из ведущих в экономике региона. Основу минерально-сырьевой базы составляют месторождения драгоценных металлов, олова и меди. В состав горнодобывающего комплекса входят 13 горно-обогатительных комбинатов и единственный в России гидрометаллургический комбинат в городе Амурске, который специализируется на извлечении драгоценных металлов из упорных и дважды упорных руд.
Предприятия, занимающиеся добычей цветных металлов, также демонстрируют рост объемов производства. В частности, добыча олова составила 1223 тонны, что на 41% больше, чем в 2024 году. Добыча меди выросла почти вдвое благодаря началу опытно-промышленной эксплуатации на Малмыжском месторождении. В этом году объём добычи составил 5019 тонн.
Налоговые поступления в бюджет региона от горнодобывающей отрасли за первые шесть месяцев 2025 года превысили 15,6 миллиардов рублей, что на 65,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В отрасли продолжается реализация инвестиционных проектов по освоению новых месторождений, модернизации действующих объектов и строительству новых производственных мощностей.
В апреле этого года была запущена вторая очередь Амурского гидрометаллургического комбината, что позволило увеличить переработку золотого концентрата в два раза. На предприятии занято более 1100 сотрудников.
В четвёртом квартале 2025 года планируется запуск горно-обогатительного комбината на Малмыжском золото-медно-порфировом месторождении. Мощность предприятия составит 104 миллиона тонн руды в год, а количество сотрудников — около 3 тысяч человек.