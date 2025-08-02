Добыча золота выросла в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за первые шесть месяцев 2025 года было добыто более 14,2 тыс. кг золота, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.