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Депутат раскрыл пенсию для неработающего пенсионера в 2025 году

Размер пенсии неработающего гражданина достигнет не менее 15 тыс.

Размер пенсии неработающего гражданина достигнет не менее 15 тыс. руб. в 2025 году за счёт федеральной социальной доплаты, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.

По его словам, если человек по каким-либо причинам не осуществлял трудовую деятельность, он получает социальную пенсию в размере 8824 рубля плюс дополнительную выплату. Доплату производят региональную либо федеральную до уровня прожиточного минимума, пояснил парламентарий.

Согласно разъяснениям Говырина, федеральную доплату предоставляют, если региональный прожиточный минимум ниже федерального, а региональную — при превышении регионального показателя над федеральным.

Накануне страховая пенсия работающих пенсионеров увеличилась на 437,07 ₽ Рост связан с ежегодной плановой индексацией, проводимой 1 августа. Прибавка сформирована за счет пенсионных баллов, накопленных от страховых отчислений работодателей за предыдущий год.

С января 2025 года страховые пенсии проиндексированы на 9,5%. Первоначально индексация составляла 7,3%. Однако позднее президент РФ Владимир Путин распорядился о перерасчете страховых пенсий с учетом инфляции в 9,5%.

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