Владивосток: после ареста имущества экс-мэра Николаева закрыли к/т «Нептун»

Во Владивостоке 1 августа закрылся кинотеатр «Нептун», расположенный на улице Русской. Как сообщили «Новости Владивостока на VL.ru», после визита прокуратуры всем сотрудникам кинотеатра руководство посоветовало написать заявления по собственному желанию, в результате чего уволились несколько человек: охранник, уборщицы, кассиры, администратор, бухгалтер и заместитель директора. Произошедшее связано с арестом имущества кинотеатра и претензиями со стороны правоохранительных органов.
Сейчас в здании продолжает функционировать только кафе китайской кухни «Ланчжоу», расположенное на первом этаже. Точка общепита, вероятно, продолжит работу до окончания срока действия договора аренды. Второй этаж, где находился кинозал, закрыт для доступа.
Здание кинотеатра и земельный участок под ним были арестованы по ходатайству прокуратуры в рамках имущественных разбирательств, связанных с бывшим мэром Владивостока Владимиром Николаевым. Данные объекты входят в список из более чем 800 зданий, имущество которых Ленинский суд постановил обратить в федеральную собственность.
Кинотеатр открылся в 1968 году. В 1980-х годах он получил название «Бородино» в соответствии с топонимикой микрорайона Второй Речки. После распада СССР управление зданием перешло к муниципальному предприятию «Владкиносеть», созданному в 1994 году. Однако предприятие не очень удачно справлялось с менеджментом.
В конце 2006 года кинотеатр «Бородино» был продан вместе с арендаторами ООО «ХАС-Фильм», которое стало собственником земельного участка с 2005 года, а здания с пристройкой — с 2008 года. Официально ООО «ХАС-Фильм» не связано с компаниями Владимира Николаева, однако учредитель компании Татьяна Николаева, предположительно родственница экс-мэра, также является учредителем ещё двух компаний, вовлечённых в имущественные судебные споры. «ХАС-Фильм» является ответчиком в деле, где прокуратура требует обратить в доход государства более 800 объектов недвижимого имущества.
В 2023 году кинотеатр уже закрывался после внезапной смены руководства. Бывшего директора уволили после иска ООО «ХАС-Фильм», которое требовало взыскать почти 2,8 миллиона рублей за якобы нецелевые расходы. Суд признал, что средства тратились на поддержание работоспособности учреждения в сложные периоды, включая пандемию и леденящий дождь, и отклонил требования истца.
По итогам судебного процесса суд постановил вернуть все объекты, включая кинотеатр «Нептун», в государственную собственность, но федерального уровня. По информации депутатов Думы Владивостока, Ленинский суд изъял у бывшего мэра и его родственников значительный пакет активов, ранее находившийся в муниципальной собственности, и их возвращение в близкой перспективе не ожидается.