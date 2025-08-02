Владивосток: после ареста имущества экс-мэра Николаева закрыли к/т «Нептун»

В конце 2006 года кинотеатр «Бородино» был продан вместе с арендаторами ООО «ХАС-Фильм», которое стало собственником земельного участка с 2005 года, а здания с пристройкой — с 2008 года. Официально ООО «ХАС-Фильм» не связано с компаниями Владимира Николаева, однако учредитель компании Татьяна Николаева, предположительно родственница экс-мэра, также является учредителем ещё двух компаний, вовлечённых в имущественные судебные споры. «ХАС-Фильм» является ответчиком в деле, где прокуратура требует обратить в доход государства более 800 объектов недвижимого имущества.