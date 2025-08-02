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СМИ: в Индии не давали указаний прекратить закупки нефти у России

Правительство Индии не давало указаний нефтеперерабатывающим предприятиям страны прекращать приобретение российской нефти или искать альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Правительство Индии не давало указаний нефтеперерабатывающим предприятиям страны прекращать приобретение российской нефти или искать альтернативных поставщиков энергоресурсов. Об этом ТАСС сообщил правительственный источник, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о прекращении Индией закупок нефти у России.

«Правительство не давало распоряжений НПЗ останавливать импорт российской нефти», — заявил собеседник агентства.

Также, по его информации, не поступало директив об импорте сырья из других источников взамен российского.

Ранее Трамп утверждал, что Индия откажется от приобретения нефти у России ради заключения торговой сделки с США. При этом он оговорился, что «не знает, соответствует ли это действительности».

Индия — третий крупнейший мировой потребитель нефти с высокой зависимостью от импорта. Индийские НПЗ закупают сырьё более чем в 30 странах, включая Россию. Как отмечал в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, энергетический диалог Москвы и Нью-Дели сохраняет высокую интенсивность и развивается вопреки международной нестабильности. Доля России в общем импорте республики устойчиво держится выше 30%.

Трамп недавно высказал мнение, что, несмотря на дружественные связи Вашингтона и Нью-Дели, США «относительно мало» торгуют с Индией из-за «чрезмерных пошлин, одних из высочайших в мире», а также «жёстких и скверных неденежных барьеров» со стороны Индии. Американский лидер подчеркнул, что Индия «традиционно закупает основную часть» вооружений у Москвы и является «наравне с Китаем крупнейшим импортёром» российских энергоносителей. В связи с этим, по словам Трампа, на индийский импорт в США будет введена 25% пошлина.

Индия и США начали переговоры по всеобъемлющему торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра страны Нарендры Моди. Стороны нацелены удвоить товарооборот до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ подпишут осенью. Индийская делегация неоднократно посещала Вашингтон для обсуждения соглашения. К 1 августа ожидалось заключение промежуточной сделки, однако её анонсирование не состоялось.

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