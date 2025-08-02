СМИ: в Индии не давали указаний прекратить закупки нефти у России

Правительство Индии не давало указаний нефтеперерабатывающим предприятиям страны прекращать приобретение российской нефти или искать альтернативных поставщиков энергоресурсов. Об этом ТАСС сообщил правительственный источник, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о прекращении Индией закупок нефти у России.
«Правительство не давало распоряжений НПЗ останавливать импорт российской нефти», — заявил собеседник агентства.
Также, по его информации, не поступало директив об импорте сырья из других источников взамен российского.
Ранее Трамп утверждал, что Индия откажется от приобретения нефти у России ради заключения торговой сделки с США. При этом он оговорился, что «не знает, соответствует ли это действительности».
Индия — третий крупнейший мировой потребитель нефти с высокой зависимостью от импорта. Индийские НПЗ закупают сырьё более чем в 30 странах, включая Россию. Как отмечал в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, энергетический диалог Москвы и Нью-Дели сохраняет высокую интенсивность и развивается вопреки международной нестабильности. Доля России в общем импорте республики устойчиво держится выше 30%.
Трамп недавно высказал мнение, что, несмотря на дружественные связи Вашингтона и Нью-Дели, США «относительно мало» торгуют с Индией из-за «чрезмерных пошлин, одних из высочайших в мире», а также «жёстких и скверных неденежных барьеров» со стороны Индии. Американский лидер подчеркнул, что Индия «традиционно закупает основную часть» вооружений у Москвы и является «наравне с Китаем крупнейшим импортёром» российских энергоносителей. В связи с этим, по словам Трампа, на индийский импорт в США будет введена 25% пошлина.
Индия и США начали переговоры по всеобъемлющему торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра страны Нарендры Моди. Стороны нацелены удвоить товарооборот до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ подпишут осенью. Индийская делегация неоднократно посещала Вашингтон для обсуждения соглашения. К 1 августа ожидалось заключение промежуточной сделки, однако её анонсирование не состоялось.
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