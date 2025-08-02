СМИ: в Индии не давали указаний прекратить закупки нефти у России

Трамп недавно высказал мнение, что, несмотря на дружественные связи Вашингтона и Нью-Дели, США «относительно мало» торгуют с Индией из-за «чрезмерных пошлин, одних из высочайших в мире», а также «жёстких и скверных неденежных барьеров» со стороны Индии. Американский лидер подчеркнул, что Индия «традиционно закупает основную часть» вооружений у Москвы и является «наравне с Китаем крупнейшим импортёром» российских энергоносителей. В связи с этим, по словам Трампа, на индийский импорт в США будет введена 25% пошлина.