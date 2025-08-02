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Очередь на Крымском мосту достигла почти трех тысяч машин. Видео

Очередь на Крымском мосту составляет 2984 машин. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Проверка безопасности парализовала движение на въезде на Крымский мост.

Очередь на Крымском мосту составляет 2984 машин. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1195 транспортных средств", — написали в telegram-канале Крымского моста. Время ожидания с той и с другой стороны составляет три часа.

Ранее, в полночь по московскому времени, движение по мосту было приостановлено. Через пять часов транспортное сообщение вновь было открыто. В 6 утра по московскому времени в очереди оказалось более двух тысяч авто.