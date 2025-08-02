Отменены ограничения на покупку валюты инвесторами из недружественных стран

В соответствии с президентским указом, иностранным инвесторам доступны dклады (депозиты) в российских банках, ценные бумаги (как на биржевых торгах в безадресном режиме, так и при IPO), а также инструменты срочного рынка. Для операций с валютой требуется открытие счета «Ин».