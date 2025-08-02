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Отменены ограничения на покупку валюты инвесторами из недружественных стран

Центробанк РФ отменил ограничения на приобретение валюты на внутреннем рынке для зарубежных инвесторов из недружественных стран, планирующих выход на российский рынок, сообщила пресс-служба регулятора.

Центробанк РФ отменил ограничения на приобретение валюты на внутреннем рынке для зарубежных инвесторов из недружественных стран, планирующих выход на российский рынок, сообщила пресс-служба регулятора.

Банк России снял запреты на покупку иностранной валюты внутри страны для иностранных инвесторов недружественных юрисдикций, которые придут на российский рынок и будут вкладывать средства по новым правилам, подчеркивается в релизе.

Согласно данным ЦБ, иностранным лицам с открытыми счетами типа «С» также разрешено инвестировать через счета «Ин» с использованием новых средств. Однако для активов на счетах «С» сохраняется ограниченный режим — их нельзя задействовать для инвестиций.

ЦБ утвердил правила обслуживания зарубежных инвесторов, получивших право вкладываться в финансовый рынок РФ за счет новых денежных поступлений.

В соответствии с президентским указом, иностранным инвесторам доступны dклады (депозиты) в российских банках, ценные бумаги (как на биржевых торгах в безадресном режиме, так и при IPO), а также инструменты срочного рынка. Для операций с валютой требуется открытие счета «Ин».

Банки и профессиональные участники рынка применяют идентичный режим работы счетов и условия их открытия. Дополнительно брокерам и управляющим компаниям предписано вести раздельный учет активов иностранных инвесторов. Кредитные организации и учетные институты обязаны обмениваться данными по операциям со счетами «Ин».