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В Индии сообщили о продолжении закупок российской нефти: что происходит после угроз США

Mint: нефтеперерабатывающие компании в Индии продолжают закупать нефть из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Государственные нефтеперерабатывающие компании в Индии продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Об этом пишет местная газета Mint.

В пример издание привело Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Lt, которые закупают нефть у российских компаний и ведут переговоры о заключении спотовых сделок.

Как сообщает один из источников издания, за последние несколько дней компании в Индии закупили две партии российской нефти с большими скидками.

Отмечается, что на данный момент нет никаких решений о замедлении или прекращении поставок нефти из России. Поставки могли сократиться на фоне снижения мировых цен на черное золото и сокращения скидок, однако решения о прекращении импорта нет.

Напомним, Минпромторг Индии в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа о новых торговых пошлинах заявил, что страна собирается отстаивать национальные интересы и защищать бизнес. Тем не менее американский лидер утверждает, что Нью-Дели готово пойти на сделку и прекратит закупать нефть у России.

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