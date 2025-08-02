В Индии сообщили о продолжении закупок российской нефти: что происходит после угроз США

Государственные нефтеперерабатывающие компании в Индии продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Об этом пишет местная газета Mint.
В пример издание привело Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Lt, которые закупают нефть у российских компаний и ведут переговоры о заключении спотовых сделок.
Как сообщает один из источников издания, за последние несколько дней компании в Индии закупили две партии российской нефти с большими скидками.
Отмечается, что на данный момент нет никаких решений о замедлении или прекращении поставок нефти из России. Поставки могли сократиться на фоне снижения мировых цен на черное золото и сокращения скидок, однако решения о прекращении импорта нет.
Напомним, Минпромторг Индии в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа о новых торговых пошлинах заявил, что страна собирается отстаивать национальные интересы и защищать бизнес. Тем не менее американский лидер утверждает, что Нью-Дели готово пойти на сделку и прекратит закупать нефть у России.