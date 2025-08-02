В Беларуси намолотили 2 млн т зерна

«По оперативным данным на 2 августа, с зерновых полей страны намолочено 2 миллиона 47 тыс. т зерна. Средняя урожайность выше предыдущего года на 8,4 ц/га», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Вклад в общий каравай каждой области: Витебская — 108 тыс. т, Могилевская — 191 тыс. т, Гомельская — 244 тыс. т, Минская — 427 тыс. т, Гродненская — 476 тыс. т, Брестская — 601 тыс. т.
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 24% площадей, что составляет 483 тыс. га.
Озимый ячмень убран на 95% площадей. Намолочено 926 тыс. т урожайностью 39,8 ц/га, что также выше прошлогоднего на 7,5 ц/га.
Озимый рапс на зерно убран на 201 тыс. га (53% всей площади), с которых намолочено 444 тыс. т.
Вытереблено льна на 18 тыс.га, что составляет 37% запланированных площадей.
Скошено трав второго укоса на площади 820 тыс. га — 77% плана.
Заготовлено сена 290 тыс. т — 40% плана, сенажа — 10 млн 954 тыс. т- 78% плана, в том числе в полимерной упаковке 308 тыс. т.
Травяных кормов заготовлено 3 млн. 317 тыс. т — 33% плана.