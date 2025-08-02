В Беларуси намолотили 2 млн т зерна

Вклад в общий каравай каждой области: Витебская — 108 тыс. т, Могилевская — 191 тыс. т, Гомельская — 244 тыс. т, Минская — 427 тыс. т, Гродненская — 476 тыс. т, Брестская — 601 тыс. т.