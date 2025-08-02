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Бетонный завод не будут строить в Матвеевке под Новосибирском

Такое решение принял суд, сообщала Анна Терешкова.

Источник: Сиб.фм

Матвеевка, Новосибирск — Жители этого района празднуют значимый успех в своей продолжительной битве за сохранение зелёных насаждений. Вице-мэр Анна Терешкова поделилась этой новостью в своих социальных сетях.

Суд аннулировал выданное мэрией Новосибирска разрешение на возведение бетонного завода, строительство которого представляло серьёзную угрозу для экологии и комфорта проживания местных жителей.

Эта ситуация является показательным примером того, как инициативность граждан и их стремление отстоять своё право на здоровую экологическую обстановку способны приносить ощутимые плоды.