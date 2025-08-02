Минфин объявил новые цены на золото, серебро и платину, скупаемые у белорусов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства финансов.
Цены на драгоценные металлы изменились в стране с 1 августа 2025 года. Согласно данным, один грамм золота стоит 310,31 рубля (в июле — 304,69 рубля). Выросло в цене и серебро. Так, один грамм стоит 3,40 рубля (в июле — 3,35 рубля). А платина стала дешевле. Один грамм стоит 123,84 рубля (в июле — 126,31 рубля).
Тем временем Минтруда сказало, куда белорусам обращаться за матпомощью для подготовки к школе.
Кстати, в Минске показали советские колбасы, молоко в треугольных пакетах, «Завтрак туриста» и те самые плавленые сырки «Дружба»: «Изумительная пища и эликсир здоровья».
Ранее минчанка обнаружила в сдаче уникальную монету, которая стоит дороже номинала.