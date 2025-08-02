Около 250 человек ждут вылета в аэропортах Хабаровского края

В период с 30 июля по 1 августа из-за неблагоприятных погодных условий были задержаны авиарейсы в Аян, Чумикан, Охотск, Тугур и обратные рейсы в Хабаровск. Около 250 пассажиров ожидают вылета в аэропортах региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.