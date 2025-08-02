Зарплаты бюджетникам поднимут с 1 октября

Повышение затронет:
— сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений,
— работников федеральных государственных органов,
— гражданского персонала воинских частей,
— ряда других категорий.
Размер индексации составит 7,6%. Повышение начнется с 1 октября 2025 года. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов предусмотрено выделение 30,8 млрд рублей.
Индексация заработной платы направлена на поддержание достойного уровня дохода работников бюджетной сферы, компенсируя инфляцию и повышая социальную защищенность сотрудников.