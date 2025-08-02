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Зарплаты бюджетникам поднимут с 1 октября

Правительство РФ проиндексирует размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Повышение затронет:

— сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений,

— работников федеральных государственных органов,

— гражданского персонала воинских частей,

— ряда других категорий.

Размер индексации составит 7,6%. Повышение начнется с 1 октября 2025 года. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов предусмотрено выделение 30,8 млрд рублей.

Индексация заработной платы направлена на поддержание достойного уровня дохода работников бюджетной сферы, компенсируя инфляцию и повышая социальную защищенность сотрудников.