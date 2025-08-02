Правительство увеличит зарплаты некоторым россиянам

С 1 октября 2025 года в России увеличится заработная плата отдельных категорий государственных и муниципальных работников. Об этом сообщается на официальном портале правительства РФ. Индексация составит 7,6% и затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных органов власти, гражданский персонал воинских частей, и ряд других категорий.