Минфин третий раз подряд повысил цены на серебро в Беларуси. А что с золотом?

Обновлённые расценки на своём сайте опубликовало Министерство финансов.
Золото впервые за три месяца подорожало. Теперь грамм чистого металла оценивается в 310,31 рубля — это на 5,62 рубля больше, чем в июле. Предыдущие два месяца золото теряло в цене: в июле — на 4,71 рубля, в июне — на 4,72 рубля. До этого, в апреле и мае, цена, наоборот, росла.
Серебро также продолжает дорожать — уже третий месяц подряд. В августе его стоимость увеличилась с 3,35 до 3,4 рубля за грамм. Для сравнения, в июле цена поднялась сразу на 24 копейки.
Платина, напротив, подешевела. Её цена снизилась с 126,31 до 123,84 рубля — это почти на 2,5 рубля меньше. И это после июльского скачка почти на 25 рублей.
Среди редких металлов наибольшее подорожание показал родий: его стоимость выросла сразу на 103,43 рубля — с 518,56 до 621,99 рубля. Палладий также прибавил в цене — почти на 8 рублей, достигнув отметки 114,91 рубля за грамм.
К слову, расчётные цены на драгоценные и редкие металлы, закупаемые в Госфонд, Минфин Беларуси публикует ежемесячно. Цены формируются на основе рыночных котировок и внутренней ценовой политики.
Нацбанк предложил новые 2-рублёвые монеты.
Национальный банк Беларуси начал продавать эксклюзивные монеты номиналом 2 рубля. Правда, за одну штуку из новой коллекции, выпуск которой анонсировали ещё в июне, придётся заплатить 11 рублей. Уникальность денежных средств состоит в том, что все они отражают развитие белорусского железнодорожного транспорта. Серия так и называется: «Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі».
По информации Нацбанка, стать счастливым обладателем эксклюзива можно только по одному адресу: Минск, улица Толстого, 6. Кассы работают с 08:30 до 15:30 с понедельника по четверг. В пятницу за монетами можно прийти до 14:30, сообщили на сайте финансового регулятора. Стоимость одного двухрублёвика — 11 рублей. При этом сколько стоит весь комплект, не уточнили.