Минфин третий раз подряд повысил цены на серебро в Беларуси. А что с золотом?

Золото впервые за три месяца подорожало. Теперь грамм чистого металла оценивается в 310,31 рубля — это на 5,62 рубля больше, чем в июле. Предыдущие два месяца золото теряло в цене: в июле — на 4,71 рубля, в июне — на 4,72 рубля. До этого, в апреле и мае, цена, наоборот, росла.