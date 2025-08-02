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Казахстан увеличил экспорт зерна в Азербайджан в 120 раз

Казахстан нарастил экспорт зерна и муки до 12,4 млн тонн за период с сентября 2024 по июль 2025 года, что на 34% больше, чем годом ранее, сообщили в КТЖ. Особенно впечатляющий рост зафиксировали в поставках в Азербайджан — в 120 раз, с 6 тысяч тонн до 723 тысяч тонн.

Источник: AP 2024

Также увеличились поставки в Узбекистан на 28% (до 4,3 млн тонн), Таджикистан на 39% (до 1,4 млн тонн), Кыргызстан в 2,5 раза (до 398 тысяч тонн) и Иран в 17 раз (до 974 тысяч тонн).

«Казахстан впервые начал поставки в некоторые европейские страны, которые ранее не входили в список импортеров зерна: Бельгию, Польшу, Португалию, Норвегию и Великобританию. Активный интерес к казахстанской продукции проявляют покупатели из ОАЭ, Вьетнама и стран Северной Африки», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, возобновили поставки в Грузию и Турцию, а экспорт твердой пшеницы в Италию значительно вырос.

Ранее в министерстве отметили, что рост экспорта говорит о высоком спросе на казахстанское зерно на внешних рынках и подтверждает эффективность мер по расширению географии поставок и обновлению транспортной инфраструктуры.