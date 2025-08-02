Казахстан увеличил экспорт зерна в Азербайджан в 120 раз

Казахстан нарастил экспорт зерна и муки до 12,4 млн тонн за период с сентября 2024 по июль 2025 года, что на 34% больше, чем годом ранее, сообщили в КТЖ. Особенно впечатляющий рост зафиксировали в поставках в Азербайджан — в 120 раз, с 6 тысяч тонн до 723 тысяч тонн.