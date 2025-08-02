Совмин увеличил расходы на строительство и ремонт дорог в Беларуси в 2025

В период с 2021 по 2025 года, как указано в постановлении правительства, запланировано выполнить текущий ремонт 5640 километров республиканских автодорог и 7000 погонных метров мостов и путепроводов. Также планируется провести капитальный ремонт 300 километров дорог и 3850 погонных метров мостов и путепроводов.