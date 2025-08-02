Совмин увеличил расходы на строительство и ремонт дорог в Беларуси в 2025 году. Это следует из постановления белорусского правительства № 413 от 30 июля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что финансирование государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021 — 2025 годы было принято увеличить с примерно 1,517 миллиарда рублей до более чем 3,117 миллиарда рублей.
Согласно документу, общие затраты на дороги в Беларуси с 9,892 миллиарда рублей вырастут до примерно 11,438 миллиарда рублей. При этом на указанные цели из республиканского бюджета выделят более 9,4 миллиарда рублей.
В период с 2021 по 2025 года, как указано в постановлении правительства, запланировано выполнить текущий ремонт 5640 километров республиканских автодорог и 7000 погонных метров мостов и путепроводов. Также планируется провести капитальный ремонт 300 километров дорог и 3850 погонных метров мостов и путепроводов.
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