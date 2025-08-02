«Аэрофлот» отменил вечерний рейс из Москвы в Челябинск и обратно

Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Статус: Отменен. Москва → Челябинск. Номер рейса: СУ 1090. Время по расписанию: 19:55 2 августа», — говорится в расписании.
В обратном направлении не будет рейса СУ 1091, время вылета которого 20:55.
Оперативно уточнить причины отмены не удалось.
Кроме того, сегодня задерживаются парные рейсы СУ 1426/1427 из столицы в Челябинск и обратно: первый ждали в 21:30, расчетное время сейчас 23:00, второй должен был отправиться в 22:30, в настоящее время указано 00:00.