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«Аэрофлот» отменил вечерний рейс из Москвы в Челябинск и обратно

«Аэрофлот» отменил вечерний рейс из Москвы в Челябинск и обратно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Статус: Отменен. Москва → Челябинск. Номер рейса: СУ 1090. Время по расписанию: 19:55 2 августа», — говорится в расписании.

В обратном направлении не будет рейса СУ 1091, время вылета которого 20:55.

Оперативно уточнить причины отмены не удалось.

Кроме того, сегодня задерживаются парные рейсы СУ 1426/1427 из столицы в Челябинск и обратно: первый ждали в 21:30, расчетное время сейчас 23:00, второй должен был отправиться в 22:30, в настоящее время указано 00:00.