Эксперт рассказал, что будет с российской валютой в начале недели

Ранее Банк России повысил официальный курс доллара выше 82 рублей, установив его на 30 июля на уровне 82,2197 рубля, что на 2,64 рубля больше предыдущего значения. Согласно информации с официального сайта Центробанка, курс евро составит 94,9976 рубля, а курс юаня — 11,4270 рубля. Также в Сбербанке прогнозируют, что к декабрю доллар может стоить около 90 рублей, а ключевая ставка Центробанка снизится до 16% с текущих 18%.