Снижение ставок открыло банкам окно для заработка

Пенкин заявил, что спустя 3−4 месяца кредиты начнут дешеветь.
Банки в России получили возможность увеличить прибыль после снижения ключевой ставки Центробанком. Об этом сообщил экономист Павел Пенкин. По его словам, изменение политики регулятора открыло для финансовых организаций окно для заработка.
«Сейчас у банков начинается “золотая пора”. Экономисты называют это “сенокосом” — ставка рефинансирования начинает аккуратно снижаться, что приводит к уменьшению ставок по депозитам. Мы же видим, что банки принимают деньги уже не под 17%, а под 15%. А, собственно, кредиты так быстро не дешевеют», — пояснил Пенкин в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметил, что банки активно привлекают средства населения по сниженным ставкам, в то время как кредиты остаются дорогими. Это позволяет им увеличить разницу между стоимостью вкладов и кредитов. По оценке Пенкина, такой период может продлиться три-четыре месяца. После этого «кредиты начнут дешеветь».
В России банки начали значительно снижать процентные ставки по вкладам после понижения ключевой ставки Центробанком. Эксперты отмечают, что некоторые банки уже урезали ставки, а другие планируют сделать это вскоре. Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александра Пожарская отметила, что это снизит рост вкладов, несмотря на то, что россияне все чаще выбирают сберегательную модель. Доцент РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова считает, что объем денег на депозитах не уменьшится значительно, поэтому выгодно также хранить средства в банках.