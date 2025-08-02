Снижение ставок открыло банкам окно для заработка

В России банки начали значительно снижать процентные ставки по вкладам после понижения ключевой ставки Центробанком. Эксперты отмечают, что некоторые банки уже урезали ставки, а другие планируют сделать это вскоре. Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александра Пожарская отметила, что это снизит рост вкладов, несмотря на то, что россияне все чаще выбирают сберегательную модель. Доцент РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова считает, что объем денег на депозитах не уменьшится значительно, поэтому выгодно также хранить средства в банках.