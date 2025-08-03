Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 3 августа

Национальным банком обнародованы курсы валют на 3 августа, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 3 августа, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9935 белорусского рубля, 1 евро — 3,4231 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6868 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 1 августа, и субботу, 2 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились в воскресенье, 3 августа.
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