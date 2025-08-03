В Индии заявили о продолжении закупок российской нефти

Национальные нефтеперерабатывающие предприятия в Индии продолжают приобретать нефть у российских поставщиков. Об этом информирует местное издание Mint.
В пример газета привела Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd, которые покупают нефть у российских компаний и ведут переговоры о заключении спотовых контрактов.
Как передает один из источников издания, за последние несколько суток индийские предприятия приобрели две партии российской нефти со значительными дисконтами.
Подчеркивается, что на текущий момент отсутствуют решения о замедлении или остановке поставок нефти из России. Поставки могли сократиться на фоне снижения мировых цен на сырую нефть и уменьшения скидок, однако решения о прекращении импорта не принималось.
Напомним, Министерство промышленности и торговли Индии в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа о новых торговых тарифах заявило, что страна намерена отстаивать государственные интересы и защищать бизнес. Тем не менее американский лидер утверждает, что Нью-Дели согласится на компромисс и прекратит закупать нефть у России.
Индия — третий крупнейший мировой потребитель нефти с высокой зависимостью от импорта. Индийские НПЗ закупают сырьё более чем в 30 странах, включая Россию. Как отмечал в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, энергетический диалог Москвы и Нью-Дели сохраняет высокую интенсивность и развивается вопреки международной нестабильности. Доля России в общем импорте республики устойчиво держится выше 30%.
Трамп недавно высказал мнение, что, несмотря на дружественные связи Вашингтона и Нью-Дели, США «относительно мало» торгуют с Индией из-за «чрезмерных пошлин, одних из высочайших в мире», а также «жёстких и скверных неденежных барьеров» со стороны Индии. Американский лидер подчеркнул, что Индия «традиционно закупает основную часть» вооружений у Москвы и является «наравне с Китаем крупнейшим импортёром» российских энергоносителей. В связи с этим, по словам Трампа, на индийский импорт в США будет введена 25% пошлина.
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