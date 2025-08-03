Страны ОПЕК+ проведут переговоры по добыче нефти на сентябрь

Сегодня, 3 августа, ключевые страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, проведут онлайн-совещание, на котором определят дальнейший план по добыче нефти на сентябрь.
С начала года восемь участников альянса (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) сокращали добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, но с апреля 2025 года начали постепенно возвращать объемы на рынок. В августе они уже увеличили добычу на 548 тыс. б/с, что быстрее изначального плана, рассчитанного до сентября 2026 года.
Решение связано с устойчивым спросом на нефть. Начало встречи запланировано на 14:00 по Москве.
Ранее сообщалось, что в Индии заявили о продолжении закупок российской нефти.