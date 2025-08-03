СМИ: Европа закачала рекордные объемы газа в хранилища

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 июля составили 68,58% (на 7,97 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет) против 85,1% годом ранее. По итогам прошедшего месяца в них находилось 75,2 млрд куб. м газа. Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища Европы с начала летнего сезона превысила 38 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме. Однако уровень запасов в ПХГ в июле все еще на 18,4 млрд куб. м (на 20%) ниже значения годом ранее.