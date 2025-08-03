РАСПП: ООН провалит задачу по борьбе с голодом

В прошлом году количество страдающих от недоедания составило 673 млн человек, или примерно 8,2% населения мира, больше всего голодающих в Африке (20% жителей) и в Азии (6,7%), сообщает Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП).
Как отмечается в материале, ситуация еще хуже, если взять во внимание тот факт, что в условиях отсутствия продовольственной безопасности живут 2,3 млрд человек. Иными словами, 28% населения земли в любой момент могут начать голодать (или уже голодают).
«И вообще задача ООН искоренить голод на планете к 2030 году близка к провалу. Грубо говоря, в 2017 году человечество было ближе к решению этой проблемы, чем сейчас», — пишет РАСПП.
Эксперты РАСПП отмечают, что для РФ проблема голода неактуальна.
Кроме того, Россия — важный игрок на мировом рынке продовольствия: российский экспорт продукции АПК за последние 10 лет вырос в 2,5 раза, и в прошлом году составил 109 млн тонн ($43 млрд). РФ занимает третье место в мире по поставке продовольствия в физическом весе, а сельхозпроизводство в стране увеличилось на 33% за 10 лет.
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