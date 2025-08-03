РАСПП: ООН провалит задачу по борьбе с голодом

Кроме того, Россия — важный игрок на мировом рынке продовольствия: российский экспорт продукции АПК за последние 10 лет вырос в 2,5 раза, и в прошлом году составил 109 млн тонн ($43 млрд). РФ занимает третье место в мире по поставке продовольствия в физическом весе, а сельхозпроизводство в стране увеличилось на 33% за 10 лет.