Госдума отказалась регулировать цены на пакеты

Гусев заявил, что ГД против регулирования цен на пакеты.
«Важно понимать, если речь идет о сговоре ретейлеров, это может быть серьезным нарушением закона о конкуренции… Если ФАС подтвердит факт нарушения, то, безусловно, будут предприняты соответствующие меры», — заявил Гусев. Его слова передает ТАСС.
Депутат подчеркнул, что преждевременное государственное вмешательство в ценообразование недопустимо до получения результатов антимонопольной проверки. По его словам, публикации о завышенных ценах на брендированные пакеты вызвали большой общественный резонанс, однако для принятия решений необходимы подтвержденные факты возможного сговора между ритейлерами.