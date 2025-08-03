Госдума отказалась регулировать цены на пакеты

«Важно понимать, если речь идет о сговоре ретейлеров, это может быть серьезным нарушением закона о конкуренции… Если ФАС подтвердит факт нарушения, то, безусловно, будут предприняты соответствующие меры», — заявил Гусев. Его слова передает ТАСС.