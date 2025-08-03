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Госдума отказалась регулировать цены на пакеты

В Госдумы выступают против введения регулирования цен на пластиковые пакеты в супермаркетах до завершения проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

Гусев заявил, что ГД против регулирования цен на пакеты.

В Госдумы выступают против введения регулирования цен на пластиковые пакеты в супермаркетах до завершения проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

«Важно понимать, если речь идет о сговоре ретейлеров, это может быть серьезным нарушением закона о конкуренции… Если ФАС подтвердит факт нарушения, то, безусловно, будут предприняты соответствующие меры», — заявил Гусев. Его слова передает ТАСС.

Депутат подчеркнул, что преждевременное государственное вмешательство в ценообразование недопустимо до получения результатов антимонопольной проверки. По его словам, публикации о завышенных ценах на брендированные пакеты вызвали большой общественный резонанс, однако для принятия решений необходимы подтвержденные факты возможного сговора между ритейлерами.