Выяснилось, как получить пенсию больше 50 тысяч рублей

«Федеральным законом “О страховых пенсиях” предусмотрена возможность увеличения числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) на 7%, а фиксированной выплаты к страховой пенсии — на 5,6%. Если отложить выход на пенсию после возникновения соответствующего права на 2 года, то число ИПК будет увеличено на 15%, а фиксированная выплата — на 12%. Если же отложить выход на страховую пенсию после возникновения соответствующего права на 10 лет, то тогда число ИПК будет увеличено в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза», — отметил Балынин.