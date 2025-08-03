Выяснилось, как получить пенсию больше 50 тысяч рублей

Россияне могут получать пенсию в 60 тысяч рублей, одним из возможных вариантов законного увеличения выплат является отложенный выход на пенсию, заявил aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Федеральным законом “О страховых пенсиях” предусмотрена возможность увеличения числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) на 7%, а фиксированной выплаты к страховой пенсии — на 5,6%. Если отложить выход на пенсию после возникновения соответствующего права на 2 года, то число ИПК будет увеличено на 15%, а фиксированная выплата — на 12%. Если же отложить выход на страховую пенсию после возникновения соответствующего права на 10 лет, то тогда число ИПК будет увеличено в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза», — отметил Балынин.
Экономист на примере объяснил, как получить пенсию в 60 тысяч рублей. Если гражданин набрал 123,982 ИПК, то размер его страховой пенсии в 2025 году составит 26 970,64 рубля, если же право на назначение страховой пенсии возникло год назад, то размер пенсии составит уже 28 733,87 рубля (на 7% выше).
Для того, чтобы в 2025 году получить 60 тысяч рублей, право на выход на пенсию у этого гражданина должно было возникнуть 10 лет назад.
«Отмечу, что принятие решения об использовании предусмотренной федеральным законом возможности увеличения пенсий каждый граждан принимает добровольно и исключительно самостоятельно с учётом личных особенностей и параметров пенсионного планирования», — резюмировал Балынин.
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