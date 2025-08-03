Каждый третий работающий россиянин получает больше 100 тысяч рублей

Среди высокооплачиваемых категорий 17,2% получают от 100 до 150 тысяч рублей, 6,9% — от 150 до 200 тысяч, 6,3% — от 200 до 400 тысяч, и 1,5% работников зарабатывают более 400 тысяч рублей ежемесячно. Средние доходные группы распределяются следующим образом: 13,1% россиян имеют зарплату 80−100 тысяч рублей, 17% — 60−80 тысяч, 20,2% — 40−60 тысяч, и 15,2% получают от 22,4 до 40 тысяч рублей.